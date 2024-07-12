Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Jasper Philipsen kazandı

111. Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen kazandı.



Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Agen ile Pau arasındaki 165,3 kilometrelik etapla devam edildi.



Sprintle tamamlanan etabı 3 saat 23 dakika 9 saniyede bitiren Philipsen, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike takımı) ve Pascal Ackermann'ın (Israil-Premier Tech) önünde birinci oldu. Philipsen, bu yıl Fransa Turu'ndaki 2. etap galibiyetini aldı.



Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Tadej Pogacar (BAE Emirates), genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 6 saniyelik farkı korudu.



Turun 14. etabı, yarın Pau ile Saint-Lary-Soulan Pla D'adet arasındaki 151,9 kilometrelik parkurda yapılacak.



2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.



Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:



1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 52 saat 40 dakika 58 saniye



2. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +1 dakika 6 saniye



3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 14 saniye





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