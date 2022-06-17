"RIDVAN, KOSTIC'İN VEREBİLDİĞİNİN UZAĞINDA"

"ADAPTE OLMASI İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz ile Eintracht Franfurt ekibi arasında görüşmelerde sona yaklaşıldı., siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Krösche, genç futbolcuların zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Krösche, "" ifadelerini kullandı.Özellikle yurt dışından transfer edilen oyuncuların takıma adapte olma süresinin bazen gecikebildiğini söyleyen Krösche, "" yorumunu yaptı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcunun Frankfurt ile olan görüşmesiyle ilgili olarak, "Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyat, bana göre çok iyi. Kamuoyuna bakıyorum beğenmiyorlar. '10 milyon Euro dedin' diyorlar. Pazarlık yapıyorum, ne diyecektim başka? Sonraki satıştan pay var, çok garanti bonuslar var. Frankfurt'la Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası. Yaklaşık 6.5 milyon Euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon Euro yüzde 100, 6 milyon Euro yüzde 99, 6.5 milyon Euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.