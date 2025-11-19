26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Franco Mastantuono: "Lamine Yamal benden daha iyi"

Real Madrid'in genç orta saha oyuncusu Franco Mastantuono, kendisine yöneltilen "Franco Mastantuono mu, Lamine Yamal mı?" sorusunu yanıtladı.

calendar 19 Kasım 2025 20:08
Haber: Sporx.com
Real Madrid'in genç orta saha oyuncusu Franco Mastantuono, şu an için Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın kendisinden daha üst seviyede olduğunu kabul etti.

Arjantinli futbolcu, kendisine yöneltilen "Franco Mastantuono mu, Lamine Yamal mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu daha önce de söylemiştim. Karşılaştırmaları sevmiyorum ama Lamine gibi, Barcelona gibi, İspanya Milli Takımı gibi rakiplere sahip olmak güzel. Bu seviyedeki rakipler insana daha iyi olmak için motivasyon veriyor. Umarım bu uzun yıllar böyle devam eder."



"LAMINE YAMAL DAHA İYİ"

Kimin daha iyi olduğuna dair soruya ise net bir cevap veren genç yetenek,"Bugün için Lamine. İnanılmaz bir seviyede oynuyor, bunu zaten kanıtladı ve şu anda harika bir formda. Ben Real Madrid'e yeni geldim, hala adaptasyon sürecindeyim. Umarım bunu hızlı atlatırım ve hem Avrupa ritmine hem de Madrid ritmine uyum sağlarım. Çok uzun yıllar böyle büyük maçlarla dolu bir hikâye olsun." dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
