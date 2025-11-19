Franco Mastantuono: 'Lamine Yamal benden daha iyi'

Real Madrid'in genç orta saha oyuncusu Franco Mastantuono, şu an için Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın kendisinden daha üst seviyede olduğunu kabul etti.



Arjantinli futbolcu, kendisine yöneltilen "Franco Mastantuono mu, Lamine Yamal mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bunu daha önce de söylemiştim. Karşılaştırmaları sevmiyorum ama Lamine gibi, Barcelona gibi, İspanya Milli Takımı gibi rakiplere sahip olmak güzel. Bu seviyedeki rakipler insana daha iyi olmak için motivasyon veriyor. Umarım bu uzun yıllar böyle devam eder."

Kimin daha iyi olduğuna dair soruya ise net bir cevap veren genç yetenek,dedi.