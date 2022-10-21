Franck Ribery futbola nokta koydu

1🏆 Şampiyonlar Ligi

1🏆 UEFA Süper Kupa

1🏆 Kulüpler Dünya Kupası

9🏆 Almanya Ligi

6🏆 Almanya Kupası

5🏆 Almanya Süper Kupası

1🏆 Türkiye Kupası



Franck Ribery, 39 yaşında futbola nokta koydu. pic.twitter.com/3h2wsUQGSj



— Sporx (@sporx) October 21, 2022

Son olarak Salernitana forması giyen Franck Ribery, futbolu bıraktığını açıkladı.Diz sakatlıkları nedeniyle son dönemde futbol oynamakta zorlanan 39 yaşındaki Ribery, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.Lille ve Boulogna altyapılarından yetişen Ribery; Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana kulüplerinde oynadı.Ribery, kariyerinde 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 kupa kaldırdı.