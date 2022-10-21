Franck Ribery futbola nokta koydu

Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Franck Ribery futbola nokta koydu
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21 Ekim 2022 14:43
Son olarak Salernitana forması giyen Franck Ribery, futbolu bıraktığını açıkladı.

Diz sakatlıkları nedeniyle son dönemde futbol oynamakta zorlanan 39 yaşındaki Ribery, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Lille ve Boulogna altyapılarından yetişen Ribery; Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana kulüplerinde oynadı.

Ribery, kariyerinde 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 kupa kaldırdı.

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