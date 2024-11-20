Fox'ın GOAT tercihi, LeBron James

Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fox'ın GOAT tercihi, LeBron James
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 13:10
Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Michael Jordan'ın inanılmaz başarılarını kabul eden Fox, LeBron'un uzun ömürlülüğüne ve yıllar boyunca devam eden başarılarına olan hayranlığını dile getirdi:

"MJ'in 15 yılda yapmış oldukları delice. Ancak LeBron'un kariyerinde yaptığı ve hâlâ yapmaya devam ettiği şey de aynı şekilde."

De'Aaron ayrıca Jordan'ı canlı izleme şansının hiç olmadığını itiraf ederken, bunun kararındaki etkisini de vurguladı:

"Michael Jordan'ı oynarken izlemedim, o yüzden izlemediğim birini seçemem."

James bu sezon 14 maçta ortalama 23,5 sayı, 9,4 asist ve 8,1 ribaund kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery