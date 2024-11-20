Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Michael Jordan'ın inanılmaz başarılarını kabul eden Fox, LeBron'un uzun ömürlülüğüne ve yıllar boyunca devam eden başarılarına olan hayranlığını dile getirdi:



"MJ'in 15 yılda yapmış oldukları delice. Ancak LeBron'un kariyerinde yaptığı ve hâlâ yapmaya devam ettiği şey de aynı şekilde."



De'Aaron ayrıca Jordan'ı canlı izleme şansının hiç olmadığını itiraf ederken, bunun kararındaki etkisini de vurguladı:



"Michael Jordan'ı oynarken izlemedim, o yüzden izlemediğim birini seçemem."



James bu sezon 14 maçta ortalama 23,5 sayı, 9,4 asist ve 8,1 ribaund kaydetti.



