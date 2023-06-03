Forvete son aday Daka

Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Patson Daka'yı gündemine aldı

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Forvete son aday Daka
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03 Haziran 2023 10:40
Son güncelleme 03 Haziran 2023 10:51
Önümüzdeki sezon kadrosunu daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen Fenerbahçe golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli ekipte gündeme gelen son isim Leicester City'nin Zambiyalı santrforu Patson Daka oldu.

İngiltere Premier Lig'de Leicester'ın küme düşmesinin ardından Patson Daka'nın başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2026 yılının haziran ayına kadar Leicester ile sözleşmesi bulunan Daka için devreye giren Fenerbahçe, oyuncunun maliyeti hakkında menajerinden bilgileri aldı.

HEM SATIN ALMA, HEM KİRALAMA SEÇENEKLERİ MASADA

Kanarya, bu transfer için hem satın alma hem de kiralama seçeneklerini gündeme getirmiş durumda.

24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Daka'nın satın alma opsiyonuyla kiralanmasının daha yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor. Zira oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro civarında. 
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