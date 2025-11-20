Formula 4 pilotu Alp'in 'F1 hayali'

İtalya'nın Prema Racing takımıyla Formula 4'te mücadele edecek genç sporcu Alp Aksoy, hayalinin ve hedefinin 2030'da Formula 1'de yarışmak olduğunu söyledi.

Alp Aksoy, karitng ile 5 yaşında başladığı kariyerinde Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Valteri Bottas, Mick Schumacher, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll ve Nicholas Latifi gibi önemli Formula 1 pilotlarını yetiştiren İtalyan temsilcisi Prema Racing ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'yi Formula 4'te temsil edecek Alp, kariyeri ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Otomobil sporlarına başladığı ilk günden itibaren hedeflerinin hep çok büyük olduğunu aktaran Alp, "Kartingde yarışmaya başladığımda beni çok yetenekli buldular. Ben de bunun farkındaydım. Çok çalışarak Formula 4'e adım attım. Şu anda da her şey çok olumlu. İlk yarışıma çıkacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Formula 4'e hazır olduğunu belirten 15 yaşındaki sporcu, "Kendimi Formula aracında çok rahat hissediyorum. Burada yarışmaya hazırım. Formula aracıyla uzun sürdür çalışıyorum. Yapılan testlerin hepsi olumlu çıktı. Karting ile çok büyük fark var. Fren sistemi çok farklı. Direksiyonu kontrol etmek için büyük güç gerekiyor. Bacak, kol ve boyunun kuvvetli olması gerek. Bunun için fiziksel çalışmalar yapıyorum. Kendimi Formula 4 için hazır hissediyorum. Mental olarak iyi hazırlanıyorum. Sürekli simülatörde antrenmanlar yapıyorum. Pistte de iyi çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alp Aksoy, Prema Racing'in dünyaca ünlü birçok pilotu yetiştirdiğini vurgulayarak, "Prema, Formula 1'e en çok pilot veren takım durumunda. Çok iyi ve profesyonel bir takım. Formula 2, Formula 3 ve Formula 4'te takımları var. Karşılıklı olarak birbirimize çok güveniyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Geçen yıl Prema'nın karting takımında mücadele eden Alp, takımla yollarının kesişmesini, "Kartingde bana teklif yaptılar. Bunu kabul ederek takıma katıldım. Prema'da iyi performans sergiledim. Sonrasında beni Formula testine almak istediler. Orada da başarılı olunca kontrat imzaladık." diyerek anlattı.

Efsane Alman yarışçı Michael Schumacher'in ekibinde olan mühendis Luca Baldisserri ile Prema'da çalıştığına dikkati çeken Alp Aksoy, "Baldisserri, Formula 4 serüvenimde bana çok yardımcı oluyor. Çok hızlı olmamın en büyük etkeni odur. Datalara baktığında herkesten farklı şeyler görüyor. Beni çok iyi yönlendiriyor. Kendisi müthiş bir insan." değerlendirmesinde bulundu.

Alp Aksoy, gelecek yıllardaki hedefleriyle ilgili, "En büyük hayalim 2030'da Formula 1'de yarışmak. Kısa vadeli hedefim ise 2026'da İtalya şampiyonu olabilmek. Bunları başaracağıma inanıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum. İnşallah başarabilirim." ifadelerini kullandı.

- Emir Kalafatoğlu: "Kendi yaş kategorisinde dünyadaki ilk 5 pilottan biri"

Eski milli sporcu ve Alp'in antrenörü Emir Kalafatoğlu, sporcusunun kendi yaş grubunda dünyanın en iyi 5 pilotundan biri olduğunu söyledi.

Alp ile 8 yaşından beri çalıştığını aktaran Kalafatoğlu, "Alp çok yetenekli bir pilot. Her sporda olduğu gibi motor sporlarında da sadece yetenekli olmak yetmiyor. Bunun yanında çok çalışmak gerek. Alp çok çalışkan bir pilot. Yeteneğiyle çalışkanlığı birleşince kendi yaş kategorisinde dünyadaki ilk 5 pilottan biri haline geldi." diye konuştu.

Prema'nın Formula 4 takımına geçmenin kolay olmadığını vurgulayan Kalafatoğlu, "Prema'nın karting takımında yarışıyorduk. Takımla iletişimimiz vardı ancak kartingden Formula'ya otomatik bir geçiş yok. Çok zorlu bir kabul süreci geçirdik. Bizi 4 gün boyunca 8 farklı pistte test ettiler. Sadece pist performansı değil, mental dayanıklılık, simülasyon, sportif yeterlilik ve data analizine kadar birçok alanda ölçüm yaptılar. Alp tüm aşamaları başarıyla geçti ve kontrata adını yazdırdı." ifadelerini kullandı.

Emir Kalafatoğlu, Prema'nın Alp'i çok desteklediğini dile getirerek, "İlk hedefimiz, 2026 İtalya Şampiyonası'nı Prema ile kazanmak. Şu anda Formula 1'deki 20 pilotun 7'si Prema tarafından yetiştirildi. Umarım 2030 yılında Alp de Formula 1'e çıktığında Prema'nın yetiştirdiği yeni bir pilot olacak." dedi.

Alp'e dair, "Türkiye'nin Formula pilotu" sloganın kullanıldığının hatırlatılması üzerine Kalafatoğlu, "Alp'in geleceğini Formula 1'de görüyorum. Motor sporlarında gelişmekte olan bir ülkeyiz. Motosiklette Toprak Razgatlıoğlu, otomobilde Ayhan Can Güven gibi çok başarılı sporcularımız var. 'Türkiye'nin Formula pilotu' derken de Alp'i kastediyoruz. Formula alanında da inşallah Alp olacak. Formula 1'e kadar önümüzde 4 yıl var. Bunun için hazırlanıyoruz. Alp, yaşına göre çok ileride ve doğru konumda. Doğru adımları atmamız durumunda Formula 1 bizim için mümkün." değerlendirmesinde bulundu.