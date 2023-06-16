Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de iki haftalık aranın ardından gözler Kanada GP'sine çevrildi. Takvimin 9. yarışı olan Kanada GP'de favori Red Bull sürücüsü Max Verstappen.



İki hafta önce düzenlenen İspanya GP'sini rahatlıkla kazanan Hollandalı sürücü Max Verstappen şampiyona liderliğini sağlamlaştırmak için piste çıkacak.



GEÇEN SENE VERSTAPPEN KAZANMIŞTI



Geçen yıl yapılan yarışta Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz çok zorlasa da Max Verstappen'i geçememişti ve Hollandalı sürücü galibiyeti almıştı. Geçen senenin aksine bu sezon yarışın daha rahat geçeceği tahmin ediliyor.



PİLOTLAR SIRALAMASI



Formula 1'de takvimin 9. yarışı öncesinde pilotlar sıralaması şu şekilde:



1. Max Verstappen 170 Puan

2. Sergio Perez 117 Puan

3. Fernando Alonso 99 Puan

4. Lewis Hamilton 87 Puan

5. George Russell 65 Puan



TAKIMLAR SIRALAMASI



Takımlar sıralaması da şu şekilde:



1. Red Bull Racing 287 Puan

2. Mercedes 152 Puan

3. Aston Martin 134 Puan

4. Ferrari 100 Puan

5. Alpine 40 Puan





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