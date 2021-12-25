Fode Koita: "Fişi çekme fırsatım oldu"

Trabzonsporlu Fode Koita, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fode Koita: 'Fişi çekme fırsatım oldu'
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25 Aralık 2021 21:46
Trabzonspor'un Gineli forveti Fode Koita, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Fode Koita'nın sözleri:

"Çok zor bir maç oynadık. Maçın fişini çekme fırsatı buldum ama maalesef top içeri girmedi. Ligin ilk yarısında iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında da bu şekilde oynarsak şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum."


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