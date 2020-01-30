Galatasaray'da sözleşmesinin feshedilmesi düşünülürken hızlı bir iyileşme süreci geçiren ve takımla çalışmalara başlayan Florin Andone, gözünü formaya dikti.
Rumen golcü, önümüzdeki hafta içi Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında formasına kavuşmayı hedefliyor.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
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Rumen golcü, önümüzdeki hafta içi Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında formasına kavuşmayı hedefliyor.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın