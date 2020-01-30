Florin Andone gözünü formaya dikti!

Sakatlığının hızlı bir şekilde atlatıp, çalışmalara katılan Florin Andone, gözünü formaya dikti.

Haber; Star
Florin Andone gözünü formaya dikti!
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30 Ocak 2020 12:48
Galatasaray'da sözleşmesinin feshedilmesi düşünülürken hızlı bir iyileşme süreci geçiren ve takımla çalışmalara başlayan Florin Andone, gözünü formaya dikti.

Rumen golcü, önümüzdeki hafta içi Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında formasına kavuşmayı hedefliyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

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