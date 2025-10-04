Flick'ten Yamal açıklaması!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, milli ara öncesi sakatlık geçirdi. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, genç oyuncu hakkında sorulan bir soruyu cevapladı.



Alman teknik adam, 26 Ekim'de oynanacak olan El Clasico'ya genç oyuncunun yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:



"Yamal'ın ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Sağlık ekibiyle birlikte adım adım ilerleyecek ve neler olacağını göreceğiz."



PERFORMANSI



Bu sezon 5 maça çıkan 18 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.