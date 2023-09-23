Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.
"PALACE ARTIK DAHA İYİ"
İngiliz basınından The Sun'a konuşan Crystal Palace'ın eski oyuncusu Kit Symons, "Crystal Palace için Zaha, tıpkı Mitrovic'in Fulham'da olduğu gibi takımın en yetenekli oyuncusuydu. Bu ayrılığa rağmen Crystal Palace iyi bir başlangıç yaptı. Bu tarz oyuncuların takımda olması takımdaki diğer oyuncuların sorumluluk almamasına yol açıyor. Şu anda sorumluluğu daha iyi paylaşabilirler." dedi.
"İLK 10'A GİREBİLİRLER"
Crystal Palace'ın bu sezon daha iyi bir görüntü verdiğini söyleyen Symons, "Şu anda lig sıralamasında 9 veya 10. sıradalar. Çoğu takım için ligde kalmak iyi bir hedeftir ama Palace'ın iyi bir hocası var. Böyle devam ederlerse ilk 10'a girebilirler." dedi.
31 yaşındaki Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 1 asist kaydetti.
"PALACE ARTIK DAHA İYİ"
İngiliz basınından The Sun'a konuşan Crystal Palace'ın eski oyuncusu Kit Symons, "Crystal Palace için Zaha, tıpkı Mitrovic'in Fulham'da olduğu gibi takımın en yetenekli oyuncusuydu. Bu ayrılığa rağmen Crystal Palace iyi bir başlangıç yaptı. Bu tarz oyuncuların takımda olması takımdaki diğer oyuncuların sorumluluk almamasına yol açıyor. Şu anda sorumluluğu daha iyi paylaşabilirler." dedi.
"İLK 10'A GİREBİLİRLER"
Crystal Palace'ın bu sezon daha iyi bir görüntü verdiğini söyleyen Symons, "Şu anda lig sıralamasında 9 veya 10. sıradalar. Çoğu takım için ligde kalmak iyi bir hedeftir ama Palace'ın iyi bir hocası var. Böyle devam ederlerse ilk 10'a girebilirler." dedi.
31 yaşındaki Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 1 asist kaydetti.