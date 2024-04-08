Flaş iddia; "TFF'den paralarını geri istiyorlar!"

Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından, Dünya'da bu karşılaşmayı yayınlayan televizyon kanalları para iadesi talep etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Flaş iddia; 'TFF'den paralarını geri istiyorlar!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2024 00:43
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının yarı kalmasının ardından flaş bir iddia gündeme geldi.

Avrupa basını, Süper Kupa'nın yayın haklarını satan alan birçok televizyon kanalının; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ödedikleri ücretin tamamını geri istediklerini duyurdu.

Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde yayınlanan Süper Kupa'nın kısa süre içerisinde yarıda kalması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan dünya basını, Galatasaray - Fenerbahçe maçının yarıda kalmasını son dakika olarak duyurdu. Bu manşetlere linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery