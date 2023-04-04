Flamengolu taraftarlar: "Gönderin Vitor'u, alın Jesus'u"

Flamengolu taraftarlar, Vitor Pereira'nın gönderilmesini Jorge Jesus'un ise göreve getirilmesini istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Flamengolu taraftarlar: 'Gönderin Vitor'u, alın Jesus'u'
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04 Nisan 2023 18:30
Flamengolu taraftarlar, haziran ayı başında Vitor Pereira'nın gitmesini ve Jorge Jesus ile tekrar anlaşılmasını talep etti.

Brezilya'dan UOL'ün haberine göre, Vitor Pereira'nın Flamengo'da beklentilerin uzağında kalması ve Carioca Ligi'nde de ezeli rakipleri Fluminense'nin gerisinde olması nedeniyle Vitor Pereira'nın suyu ısındı. Jorge Jesus'un da sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitecek olması söylentileri artırdı.

"GÖNDERİN VITOR'U, GETİRİN JESUS'U"

Flamengo'nun üst üste aldığı yenilgilerden sonra taraftarlar da Vitor Pereira'nın gönderilmesini ve Libertadores'i kazandıran Jorge Jesus'un getirilmesini istedi.

HER HEDEFİN UZAĞINDA KALDI

Vitor Pereira ile birlikte Flamengo; Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras'a yenildi; Recopa'da Independiente Del Valle'ye elendi; FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise yarı finalde Al Hilal'e kaybetti. Taça Guanabara da kaybedilen bir diğer kupa oldu.

Flamengolu taraftarlar da tribünlerden Vitor Pereira'ya tepki göstermeye başladı.

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