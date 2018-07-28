Hollandalı golcüsü

için siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.

Brezilya temsilcisi, Galatasaray'ın gündemindekikadrosuna kattı.Flamengo'nun Vitinho için CSKA Moskova'ya 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Vitinho'nun, Brezilya ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.Beşiktaş'ınRyan Babel24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı.