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Flamengo, Vitinho'yu resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel ile anlaşamayan Flamengo, Galatasaray ile ismi anılan Vitinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Flamengo, Vitinho'yu resmen açıkladı!
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28 Temmuz 2018 01:53
Brezilya temsilcisi Flamengo, Galatasaray'ın gündemindeki Vitinho'yu kadrosuna kattı.

Flamengo'nun Vitinho için CSKA Moskova'ya 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Vitinho'nun, Brezilya ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel için siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.

24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı.



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