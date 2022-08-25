Yaz transfer döneminde Matteo Ricci, Ebrima Colley, Lawrence Nicholas, Colin Kazım, Dresevic, Diagne, Magomed Ozdoev ve Shukurov gibi isimleri transfer eden Fatih Karagümrük'ten flaş bir hamle daha geldi.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak için harekete geçti.Sarı lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Karagümrük'ün detayları görüştükten sonra anlaşma yapması bekleniyor.Novak, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performansla oynamıştı. Çek futbolcu bu sezon 4 karşılaşmada görev alırken henüz Süper Lig'de forma şansı bulamadı.