Filip Novak'a Süper Lig'den talip

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Filip Novak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

, Fotoğraf; AA
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Filip Novak'a Süper Lig'den talip
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25 Ağustos 2022 16:10
Yaz transfer döneminde Matteo Ricci, Ebrima Colley, Lawrence Nicholas, Colin Kazım, Dresevic, Diagne, Magomed Ozdoev ve Shukurov gibi isimleri transfer eden Fatih Karagümrük'ten flaş bir hamle daha geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak için harekete geçti.

ANLAŞMANIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Sarı lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Karagümrük'ün detayları görüştükten sonra anlaşma yapması bekleniyor.

NOVAK'IN PERFORMANSI

Novak, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performansla oynamıştı. Çek futbolcu bu sezon 4 karşılaşmada görev alırken henüz Süper Lig'de forma şansı bulamadı. 



 

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