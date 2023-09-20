Filenin Sultanları, Arjantin'e şans tanımadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.



Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanarak gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.



1. Set Sonucu: Türkiye 25-16 Arjantin

2. Set Sonucu: Türkiye 22-25 Arjantin

3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin

4. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin



Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru ve Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.



Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.



Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.



2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU



1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)



2- Japonya / 9 Puan (3 maç)



3- Brezilya / 8 Puan (3 maç)



4- Belçika / 6 Puan (4 maç)



5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)



6- Porto Riko / 3 Puan (3 maç)



7- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)



8- Peru / 0 Puan (4 maç)



MAÇTAN ANLAR



Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı.



İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.



Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.



Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.



Salon: Yoyogi



Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Michlic Agnieszka (Polonya)



Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Elif Şahin)



Arjantin: Nizetich, Farriol, Cugno, Bulaich Simian, Herrera Rodriguez, Mayer (Rizzo, Pelezo, Salinas, Mercado, Graff, Vera)



Setler: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15



Süre: 108 dakika



