Fikret Orman: 'Seçime gidiyorum, hodri meydan...'

''TARAFTARLIK, TRANSFER YAPMA İŞİ DEĞİLDİR''

, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı yeni bir yönetim kurulu için seçime gideceğini duyurdu.Fikret Orman,dedi.Transfer söylentilerine de yanıt veren Fikret Orman dikkat çeken ifadeler kullanırkendedi.Fikret Orman, basında çıkan 'Trol' hesaplar konusunda da kısa bir açıklama yaptı veifadelerini kullandı.