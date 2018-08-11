Fikret Orman'dan flaş Talisca itirafı

, Divan Kurulu'nda Çin'e transfer olanile ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu.Fikret Orman, devre arasında Talisca ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, Brezilyalı oyununun kalmak istemediğini kendisine söylediğini iletti.Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca için konuşan Fikret Orman,ifadelerini kullandı.Anderson Talisca, transfer döneminde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.