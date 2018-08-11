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Fikret Orman'dan flaş Talisca itirafı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda Talisca konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fikret Orman'dan flaş Talisca itirafı
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11 Ağustos 2018 11:53
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda Çin'e transfer olan Anderson Talisca ile ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fikret Orman, devre arasında Talisca ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, Brezilyalı oyununun kalmak istemediğini kendisine söylediğini iletti.

Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca için konuşan Fikret Orman, ''Talisca'ya devre arasında 'Seni satın alacağız' dedim. Oyuncu 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum ki' dedi'' ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, transfer döneminde Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande ile sözleşme imzaladı.



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