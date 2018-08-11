Fikret Orman'dan Şenol Güneş için çarpıcı sözler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Fikret Orman, mali konuların Şenol Güneş'in olmadığını dile getirdi.
Transferde sorumlunun kendileri olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Oyuncuların kontratları kulüple ama hocaya sormadan transfer olabilir mi? Futbolda karar mercii Beşiktaş'tır. Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, yönetim kurulunun üstünde bir isim değil. Sorumlulukları bize karşı olan bir isim. Bazı şeyleri fazla abartıyoruz, bazılarını da fazla yeriyoruz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil" diye konuştu.
Fikret Orman, Divan Kurulu'nda basında çıkan diğer eleştirilere de cevap verdi.
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Fikret Orman, mali konuların Şenol Güneş'in olmadığını dile getirdi.
Transferde sorumlunun kendileri olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Oyuncuların kontratları kulüple ama hocaya sormadan transfer olabilir mi? Futbolda karar mercii Beşiktaş'tır. Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, yönetim kurulunun üstünde bir isim değil. Sorumlulukları bize karşı olan bir isim. Bazı şeyleri fazla abartıyoruz, bazılarını da fazla yeriyoruz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil" diye konuştu.
Fikret Orman, Divan Kurulu'nda basında çıkan diğer eleştirilere de cevap verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın