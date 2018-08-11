Fikret Orman: ''Kavga yapacak olsak Galatasaray ile yaparız''

, 2018 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu'nda ikinci konuşmasını yaparak, üyelerin eleştiri ve görüşlerine cevap verdi.Fikret Orman,veile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken, Beşiktaş'ta başkanların da maaş alması gerektiğini dile getirdi.Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasının ardından futbola yeni bir üslup geldiğini ifade eden Orman,ifadelerini kullandı.Fikret Orman'ın diğer konuşmaları ise şu şekilde:"Süleyman Seba gibi '15 sene başkanlık yapılsın' deniliyor. Benim öyle niyetim yok. Başkanlık eskiye göre daha zor. Süleyman ağabey şimdi başkan olsaydı ne çekerdi. Dışarı çıkıp yemek yiyemiyorum. Ben kimsenin memuru değilim, ben de insanım. Süleyman Seba hariç benim kadar fazla mesai yapan başkan oldu mu? Başkanlık uzun dönem yapılacak bir şey değil. Her gelen gitmesini bilecek. Birinin başkan olması için ölmemi mi bekliyorlar. Alttan da insanlar yetiştireceğiz. Hizmet için geldik; yaptık, bitecek ve gideceğiz.""Çoğuyla 7 senelik bir yolculuk yaptık. Zaman zaman kişisel konular oluyor. 7 sene içinde enerji de düşüyor, normal şeyler. Türkiye bir süreçten geçiyor. Şu süreçte aktif çalışmalıyız. Yönetim kurulu arkadaşlarımdan çok memnunum ama enerjimiz düştü. Bunu harekete geçirmemiz lazım.""Bir kişiye laf eden veya ettiren şerefsizdir. Ben nasıl engel olabilirim. Sosyal medyada eski futbolcuya küfür edeni bilmiyorum. Ben Twitter'da yazılanları görmüyorum. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde taraftarlarla sosyal medya işine girmedik. O eski Beşiktaş'ta var. En büyük sorun Beşiktaş'ta futbolculuğu bırakmış kişiler ve medyanın daralması. Futbolu bırakan altyapıda iş istiyor. İşe alınmadıkları zaman gidiyorlar internet sitesinden sallıyorlar. Burası Darülaceze kulübü değil.""Tüzükte değiştirmek istediğim dört madde var. Biri raporların geç gelmesi, ikincisi divan aidatı, üçüncüsü genel af getirelim istiyorum. Sicil affı olsun. Dördüncüsü de yönetim kurulu sayısının aşağı çekilmesi.""Kulüpler artık öyle büyüdü ki. Büyümeyle beraber profesyonelleşmemiz lazım. Futbolculara görev veriyorsunuz, futbol harici görev alanlar mutlu olmuyor. Yönetim kurulu içinde kavgalar, çatışmalar oluyor. Bunlar beni yoruyor. Profesyonelleştirdiğimiz bütün departmanlarda başarı elde ediyoruz. Bir yöneticiyle üç gün bir yere gideyim herkes ona düşman oluyor. Yönetim kurulu sayısını aşağı çekmek istiyorum. Takdir genel kurulundur.""2019'da da aday olup son dönemimde çok radikal şeylere gideceğim. Bana kalırsa artık Beşiktaş başkanının da maaş alması lazım. Benden sonraki rahat etsin. 3-5 tane radikal kararım var."Öte yandan Fikret Orman, yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ve yakın zamanda gerçekleştirilecekleri olağanüstü seçimli genel kurul tarihini belirleyeceklerini ifade etti.