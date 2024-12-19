FIFA dünya sıralaması açıklandı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA dünya sıralaması açıklandı
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19 Aralık 2024 14:21
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında pozisyonunu korudu.
FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10 basamağında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1- Arjantin
2- Fransa
3- İspanya
4- İngiltere
5- Brezilya
6- Portekiz
7- Hollanda
8- Belçika 
9- İtalya
10- Almanya
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