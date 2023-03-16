FIFA Başkanlığı'na yeniden Infantino seçildi

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da Gianni Infantino yeniden başkan seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA Başkanlığı'na yeniden Infantino seçildi
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16 Mart 2023 13:46
Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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