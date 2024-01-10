Feyyaz Uçar'dan Quaresma cevabı!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ricardo Quaresma ile ilgili açıklama yaptı.
Uçar, "Ricardo Quaresma dönecek mi?" sorusuna, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." cevabını verdi.
TÜRKİYE KARNESİ
2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takım ile 227 maça çıktı. Portekizli futbolcu söz konusu maçlarda 38 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında takım arkadaşlarına 77 kez gol pası verdi. Öte yandan Kasımpaşa'da da forma giyen yıldız futbolcu, İstanbul temsilcisi ile çıktığı 26 maçta 4 gollük katkı verdi.
"SERDAR TOPRAKTEPE DEVAM EDECEK"
Öte yandan Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin Fernando Santos'un ekibinde yer alacağını belirterek, "Fernando Santos bize jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olmayacağını sorduk. O da kabul etti. Serdar Topraktepe artık A Takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek." dedi.
Uçar, "Ricardo Quaresma dönecek mi?" sorusuna, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." cevabını verdi.
TÜRKİYE KARNESİ
2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takım ile 227 maça çıktı. Portekizli futbolcu söz konusu maçlarda 38 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında takım arkadaşlarına 77 kez gol pası verdi. Öte yandan Kasımpaşa'da da forma giyen yıldız futbolcu, İstanbul temsilcisi ile çıktığı 26 maçta 4 gollük katkı verdi.
"SERDAR TOPRAKTEPE DEVAM EDECEK"
Öte yandan Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin Fernando Santos'un ekibinde yer alacağını belirterek, "Fernando Santos bize jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olmayacağını sorduk. O da kabul etti. Serdar Topraktepe artık A Takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek." dedi.
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