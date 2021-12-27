Ferran Torres transferinde sona doğru!

Ara transfer döneminin ilk transferini Barcelona patlatıyor.



Katalan devinin, adı uzun süredir gündemde yer alan Ferran Torres transferinde sona geldiği ve İspanyol futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



Torres ile 4 buçuk sözleşme imzalayacak Barcelona'nın, Manchester City'ye ise bonservis bedeli olarak 55 milyon euro ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi.



Bu sezon Manchester City ile Premier Lig'de sadece 4 maçta süre alabilen 21 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarstı.



PEP GUARDIOLA'DAN AÇIKLAMA



Manchester City Menajeri Pep Guardiola, daha önce Ferran Torres transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor, anlaşma tamamlanmaya çok yakın. Biz futbolcuların mutlu olmasını istiyoruz. Eğer futbolcu gideceği yerde daha mutlu olacağını söylerse, takımdan gerçekten ayrılması gerekiyordur, o zaman ayrılır. Ben, Ferran için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.





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