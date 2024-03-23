Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy'a telefon!

Beşiktaş'ta yaptığı önemli çıkışla A Milli Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy'un maç seyahati öncesinde ani bir kararla Ümit Milli Takım'a gönderilmesine Beşiktaş camiasından büyük tepki gösterildi. Yönetimden taraftara herkes karara isyan ederken Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da oyuncusunu arayarak özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy'a telefon!
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23 Mart 2024 10:24
Son güncelleme 23 Mart 2024 10:28
Beşiktaş formasıyla bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkat çeken Semih Kılıçsoy'a, A Milli Takım kapıları açılmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç futbolcuyu, Avusturya ve Macaristan'la oynayacakları hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil etmişti.

Ancak önceki günkü maç yolculuğu öncesinde şok bir olay yaşanmış ve Semih Kılıçsoy'la Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli'ye dahil edilmişti.

SANTOS'TAN SEMİH'E TELEFON

Beşiktaş Teknik direktörü Fernando Santos da bu karar sonrası oyuncusunu telefonda aradı.

Portekizli hoca, oyuncusuyla görüşüp Türkçe olarak, ''Alo Semih, ben Santos. Üzgünüm'' diyerek başladığı sözlerine tercüman aracılığıyla devam etti. Portekizli hocanın, genel olarak futbolda bunların olduğunu, bunları aşmanın tek yolunun daha iyi çalışıp sahada cevap vermek olduğunu ilettiği bildirildi. 

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