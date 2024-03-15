Fernando Santos'tan flaş transfer talebi: 'Onun gibi olmasın'

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un takımdaki geleceği tartışma konusu olurken, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamdan flaş bir talep geldi.
Santos, yapılan görüşmede, kendisinin bilgisi dışında olan oyuncularla kesinlikle görüşme bile yapılmamasını istedi.
"WORRALL GİBİ OLMASIN"
Portekizli çalıştırıcının Worrall'ı örnek olarak göstererek, "Kiralık da olsa, bize yeterince katkı veremeyecek oyuncu istemiyorum" dediği ifade edildi.
Santos, yapılan görüşmede, kendisinin bilgisi dışında olan oyuncularla kesinlikle görüşme bile yapılmamasını istedi.
"WORRALL GİBİ OLMASIN"
Portekizli çalıştırıcının Worrall'ı örnek olarak göstererek, "Kiralık da olsa, bize yeterince katkı veremeyecek oyuncu istemiyorum" dediği ifade edildi.