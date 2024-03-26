Fernando Santos 'gol' istiyor!

Beşiktaş'ta milli arayı kamp havasında geçiren teknik direktör Fernando Santos, geldiğinden bu yana eleştirildiği hücum performansını bu süreçte düzeltmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos 'gol' istiyor!
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26 Mart 2024 10:37
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde lige verilen arayı adeta kamp havasında geçiriyor.

Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra ilk kez maç olmadan takımla çalışma fırsatı buldu. Ofansif performansı eleştirilen deneyimli çalıştırıcı antrenmanlarda sık sık hücum varyasyonları çalıştırdı.

Santos, üçüncü bölgedeki sıkıntıları çözmek için yaptığı çalışmaların karşılığını da aldı. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde oynanan Buducnost maçında siyah beyazlılar iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrılırken, sergilenen futbol da beğeni topladı.

Beşiktaş, 28 Mart perşembe günü de hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Santos, ofansif anlamdaki değişimin hem bu maça hem de Başakşehir ile oynanacak lig müsabakasına yansımasını hedefliyor.  

 
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