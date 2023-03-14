Fernando Muslera yine hayran bıraktı!

Kısa sürede iyileşen Fernando Muslera, 36 yaşındaki formuyla yine kendisine hayran bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fernando Muslera yine hayran bıraktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2023 14:36
Türkiye'de mücadele ettiği 12 yılda profesyonelliğiyle herkesin sevgisini kazanan Muslera, bu sezona da damga vuruyor.

Trabzonspor maçında sakatlanan eldiven, kısa sürede iyileşti ve ligde bir maç bile kaçırmadan sahaya çıktı.

Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatmayı başaran Uruguaylı kaleci, 36 yaşındaki formuyla sarıkırmızılı taraftarları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Muslera'nın dönmesinden mutlu olan taraftarlar, sosyal medyadan 'Sen başkasın', 'Muslera gibisi bir daha gelmez' ve 'İyi ki bizimlesin' mesajlarını paylaştı. Süper Lig'de 22 maça çıkan tecrübeli kaleci 16 gol yerken; 10 maçta kaleyi kapattı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery