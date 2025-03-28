Fernando Muslera için çok özel maç!

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Fernando Muslera, kariyerindeki son derbi maçına çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera için çok özel maç!
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28 Mart 2025 08:33
Yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da öne çıkan isimlerden birisi de kaleci Fernando Muslera oldu.

Türkiye'de 14. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Nando, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 27 kez rakip olmayı başardı. Geride kalan maçlardan 14 galibiyet çıkartan Uruguaylı, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol görürken, 10 karşılaşmada ise Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Büyük bir aksilik olmazsa kariyerindeki son İstabul derbisine çıkacak olan Muslera, kariyerini de şampiyonlukla noktalamak istiyor.

SON DERBİSİNE ÇIKIYOR

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Fernando Muslera, kariyerindeki son derbi maçına çıkacak. Nando için Beşiktaş maçı bu sebeple ayrı bir önem taşıyor. 

 
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