Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye veda

Öte yandan Brighton Menajeri Fabian Hürzeler de Ferdi ile ilgili konuştu.

Hürzeler yaptığı açıklamada,

"Çok heyecanlıyım çünkü mükemmel bir oyuncu ve harika bir karakter alıyoruz. Harika bir yeteneği var, güçlü bir koşucu ve çok iyi pas atıyor. Ağırlıklı olarak bir bek oyuncusu ve sağ ya da sol tarafta oynayabiliyor; ayrıca orta sahanın ortasında da oynayabiliyor. Öğrenmeye ve gelişmeye çok hevesli biri ve bunu göz önünde bulundurarak Premier Lig'e uyum sağlayacağından ve İngiliz futboluna çabuk adapte olacağından eminim." yorumunu yaptı.