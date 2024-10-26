İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Wolverhampton'ı konuk etti.



American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.



45. dakikada Danny Welbeck'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Brighton, 85. dakikada Evan Ferguson ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Rayan Ait Nouri ve 90+3'te Matheus Cunha'nın golleriyle Wolverhampton, skoru 2-2'ye getirdi.

FERDİ KADIOĞLU 72 DAKİKADA SAHADA KALDI



Brighton forması giyen ve maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ise 72 dakika sahada kaldı ve yerini Brajan Gruda'ya bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Brighton, puanını 16'ya Wolverhampton ise 2'ye yükseltti.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Brighton, Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.