Ferdi Kadıoğlu dünyanın gündeminde; Müthiş başarı

Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu. Ayrıca performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı.



Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.



MERİH VE ORKUN DA LİSTEDE



Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90), Fran Garcia (84.6), Lautaro Blanco (83.9) ve Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.



Bu arada Atalanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu. Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.







