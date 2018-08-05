  •  
    F.Bahçe'ye önerdiler! "Joker" gibi Norveçli...
  •  
    Süper Lig takımından efsane forma tanıtımı!
  •  
    Beşiktaş'ta imza atıldı!.. 1+1 yıllık anlaşma "OK"
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...
  •  
    G.Saray mesaj yolladı! "Bonservisini al, gel..."

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi 3 müjde!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Roberto Soldado'nun Benfica maçına kadar hazır olacağı, hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Andre Ayew'in de sahada olacağı belirtildi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi 3 müjde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2018 03:47
Cocu, sakatlığının ardından idmanlarda beklenenden daha hazır görünen Soldado'yu Benfica maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Soldado sürprizi yaşanıyor. Hazırlık maçlarında biraz da mecburiyetten santrfor mevkinde Alper Potuk'u oynatan teknik patron Phillip Cocu, Benfica maçı öncesi Soldado'ya göz kırptı.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

Elindeki sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan, ancak bireysel çalışmalarını sürdüren Soldado'nun idmalarda beklenenin çok üzerinde bir perormans göstermesi Cocu'nun fazlasıyla dikkat çekti.

Kulübe yakın kaynaklar Hollandalı teknik adamın Cocu'nun Soldado'yu Benfica maçının 2. yarısında hatta ilk 11'e şans verme şansının olduğunı belirtiyorlar.

MEHMET TOPAL VE AYEW, SAHADA OLACAKLAR

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Andre Ayew'in tedavileri devam ediyor.

İki futbolcunun da Portekiz'e götürülüp götürülmeyeceği bugün belli olacak. Ancak oynama şansları yüksek. Özellikle Josef cezalı olduğu için Mehmet Topal'ın oynaması çok önemli.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için