Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi 3 müjde!

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

MEHMET TOPAL VE AYEW, SAHADA OLACAKLAR

Cocu, sakatlığının ardından idmanlarda beklenenden daha hazır görünen Soldado'yu Benfica maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor.Fenerbahçe'de Soldado sürprizi yaşanıyor. Hazırlık maçlarında biraz da mecburiyetten santrfor mevkinde Alper Potuk'u oynatan teknik patron Phillip Cocu, Benfica maçı öncesi Soldado'ya göz kırptı.Elindeki sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan, ancak bireysel çalışmalarını sürdüren Soldado'nun idmalarda beklenenin çok üzerinde bir perormans göstermesi Cocu'nun fazlasıyla dikkat çekti.Kulübe yakın kaynaklar Hollandalı teknik adamın Cocu'nun Soldado'yu Benfica maçının 2. yarısında hatta ilk 11'e şans verme şansının olduğunı belirtiyorlar.Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Andre Ayew'in tedavileri devam ediyor.İki futbolcunun da Portekiz'e götürülüp götürülmeyeceği bugün belli olacak. Ancak oynama şansları yüksek. Özellikle Josef cezalı olduğu için Mehmet Topal'ın oynaması çok önemli.