Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mikael Askarov!

Altyapıdan son dönemde birçok önemli yeteneği çıkaran Fenerbahçe'de yeni bir isim daha gündemde duruyor. Milli takım döneminde Kazakistan U21 takımına ilk kez davet edilen sarı-lacivertlilerin U19 takımı oyuncusu Mikael Askarov, dikkat çekmeye devam ediyor.



ÜÇ MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Kazakistan U21 Milli Takımı ile Antalya'da düzenlenen turnuvaya katılan Askarov, ülkesinin Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Özbekistan U21 milli takımlarına karşı oynadığı üç maçta da forma giydi.



İLK MAÇIN HAYRAN KALDILAR

Kazak yetkililerin sosyal medyada keşfedip kadroya dahil ettikleri 18 yaşındaki sol bek, ilk milli tecrübesinde izleyenleri kendisine hayran bıraktı.



OYUNU BEĞENİ TOPLADI

Kazakistan U21 Milli Takımı'nda turnuvanın öne çıkan isimlerinden olduğu değerlendirilmesi yapılan Fenerbahçeli futbolcunun, cesur oyunu ve sık ileri çıkışlarının beğeni topladığı öğrenildi.



PAS YÜZDESİ, TOPLA SÜRME BECERİSİ, ÇABUKLUK

Pas yüzdesinin yüksekliği, top sürme becerisi ve çabukluğuyla da dikkat çeken Askarov'un defansif olaraksa rakibe baskı yaparak savunmada aktif bir görüntü çizdiği iletildi.



ALTYAPIDAN

27 Aralık 2002'de doğan 18 yaşındaki yıldız futbolcu 1,78 boyunda. Askarov, altyapıdan beri Fenerbahçe forması giyiyor.







