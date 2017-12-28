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Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid

Thy Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid
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28 Aralık 2017 07:30
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, 14 haftalık periyodu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Son maçında İsrail'de Maccabi FOX'a 82-73 kaybeden sarı-lacivertlilerde, bu karşılaşmada sakatlanan Nikola Kalinic, forma giyemeyecek.

İspanyol temsilcisi ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İlk 4 maçını kazanan, sonraki 7 karşılaşmada ise 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Toplam 8 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan İspanyol ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Real Madrid, geride kalan sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Sergio Llull'ü sakatlığından dolayı hiç kullanamadı. Eflatun-beyazlılar, 4 ve 5 numaraları Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ile Anthony Randolph'u da sakatlıklarından ötürü uzun süredir kadroya dahil edemiyor. 

- Dörtlü Final'de Fenerbahçe kazandı 

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.

İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.

Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.

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