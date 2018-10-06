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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki kritik maçta Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Başakşehir
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06 Ekim 2018 12:58
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.

Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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