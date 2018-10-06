Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Başakşehir

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.