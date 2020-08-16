Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan Fenerbahçe'de hazırlık maçı programı şekilleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!
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16 Ağustos 2020 14:15
Yeni sezon çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçı programını da belirledi.

Sarı - lacivertliler, Topuk Yaylası kampında iki hazırlık maçı yapacak.

TRT Spor'un ahberien göre; Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük 'le 28 Ağustos'ta ise Alanyspor ile karşı karşıya gelecek.

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