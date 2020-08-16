Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Yeni sezon çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçı programını da belirledi.



Sarı - lacivertliler, Topuk Yaylası kampında iki hazırlık maçı yapacak.



TRT Spor'un ahberien göre; Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük 'le 28 Ağustos'ta ise Alanyspor ile karşı karşıya gelecek.



