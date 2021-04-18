Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'nin oyun içi liderliğini alan Jose Sosa, takımının 2-1 kazandığı Başakşehir maçında istatistiklerde de 'lider' oldu.
Arjantinli yıldız, 82 kez ile maç boyunda topla en çok buluşan oyuncu oldu. Sosa, 3 kez ile en çok şut pası veren, 3'te 3 ile en fazla isabetli orta yapan oyuncu oldu.
Sosa, başarılı performansını savunmaya da yansıttı. 7'de 6 ile en çok ikili mücadele kazanan, 4 kez ile en çok top kapan, 4 kez ile en çok top uzaklaştıran oyuncu olmayı başardı.
35 yaşındaki Arjantinli yıldız, uzatmalarla birlikte 101 dakika oynanan mücadelede 12 kilometre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncu oldu.
Arjantinli yıldız, 82 kez ile maç boyunda topla en çok buluşan oyuncu oldu. Sosa, 3 kez ile en çok şut pası veren, 3'te 3 ile en fazla isabetli orta yapan oyuncu oldu.
Sosa, başarılı performansını savunmaya da yansıttı. 7'de 6 ile en çok ikili mücadele kazanan, 4 kez ile en çok top kapan, 4 kez ile en çok top uzaklaştıran oyuncu olmayı başardı.
35 yaşındaki Arjantinli yıldız, uzatmalarla birlikte 101 dakika oynanan mücadelede 12 kilometre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncu oldu.
Jose Ernesto Sosa
Başakşehir ⚔️ Fenerbahçe
🔥En çok topla buluşma
🔥En çok top kapan
🔥En çok ikili mücadele kazanan
🔥En çok uzaklaştırma yapan
🔥En çok şut pası veren
🔥En çok isabetli orta yapan pic.twitter.com/BEeFy0K2Xp
— Sporx (@sporx) April 18, 2021