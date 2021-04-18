Jose Ernesto Sosa

Başakşehir ⚔️ Fenerbahçe



🔥En çok topla buluşma

🔥En çok top kapan

🔥En çok ikili mücadele kazanan

🔥En çok uzaklaştırma yapan

🔥En çok şut pası veren

🔥En çok isabetli orta yapan pic.twitter.com/BEeFy0K2Xp



— Sporx (@sporx) April 18, 2021

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'nin oyun içi liderliğini alan Jose Sosa, takımının 2-1 kazandığı Başakşehir maçında istatistiklerde de 'lider' oldu.Arjantinli yıldız, 82 kez ile maç boyunda topla en çok buluşan oyuncu oldu. Sosa, 3 kez ile en çok şut pası veren, 3'te 3 ile en fazla isabetli orta yapan oyuncu oldu.Sosa, başarılı performansını savunmaya da yansıttı. 7'de 6 ile en çok ikili mücadele kazanan, 4 kez ile en çok top kapan, 4 kez ile en çok top uzaklaştıran oyuncu olmayı başardı.35 yaşındaki Arjantinli yıldız, uzatmalarla birlikte 101 dakika oynanan mücadelede 12 kilometre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncu oldu.