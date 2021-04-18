Fenerbahçe'nin generali: Jose Ernesto Sosa!

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldızı Jose Sosa, Başakşehir maçındaki performansıyla takımına 'liderlik' yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin generali: Jose Ernesto Sosa!
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18 Nisan 2021 22:23
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'nin oyun içi liderliğini alan Jose Sosa, takımının 2-1 kazandığı Başakşehir maçında istatistiklerde de 'lider' oldu.

Arjantinli yıldız, 82 kez ile maç boyunda topla en çok buluşan oyuncu oldu. Sosa, 3 kez ile en çok şut pası veren, 3'te 3 ile en fazla isabetli orta yapan oyuncu oldu.

Sosa, başarılı performansını savunmaya da yansıttı. 7'de 6 ile en çok ikili mücadele kazanan, 4 kez ile en çok top kapan, 4 kez ile en çok top uzaklaştıran oyuncu olmayı başardı.

35 yaşındaki Arjantinli yıldız, uzatmalarla birlikte 101 dakika oynanan mücadelede 12 kilometre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncu oldu.



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