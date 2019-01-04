Fenerbahçe'den Skov'a 6 milyon euro bütçe

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin üzerine çevrildi. Ligin ilk yarısını düşme potasının içinde tamamlayan Sarı-Lacivertliler hem iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı nokta atış takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe genç ve yetenekli isimlerin peşinde. Bunlardan birisi de Danimarkalı Robert Skov.Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında 18 gol attı ve 4 de asist yaptı. Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, başarılı ortaları ve frikikleri ile de hücumda önemli rol oynuyor.Yeteneği ve skora katkısıyla da dikkat çeken Skov için Comolli'nin Danimarka'ya gidip Kopenhag yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı da gelen haberler arasında. Skov için Ersun Yanal da olumlu görüş bildirdi