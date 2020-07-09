Fenerbahçe'den Doğukan İnci için teklif

Fenerbahçe'de genç yıldız adaylarına yatırım tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör Tahir Karapınar'ın önerisiyle 21 yaşındaki sol açık Doğukan İnci için Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi.
Fenerbahçe ile Karşıyakalı yöneticiler arasındaki görüşme trafiği devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör Tahir Karapınar'ın önerisiyle 21 yaşındaki sol açık Doğukan İnci için Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi.
Fenerbahçe ile Karşıyakalı yöneticiler arasındaki görüşme trafiği devam ediyor.