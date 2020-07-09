Fenerbahçe'den Doğukan İnci için teklif

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör Tahir Karapınar'ın önerisiyle 21 yaşındaki sol açık Doğukan İnci için Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi.

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Fenerbahçe'den Doğukan İnci için teklif
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09 Temmuz 2020 10:34
Fenerbahçe'de genç yıldız adaylarına yatırım tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör Tahir Karapınar'ın önerisiyle 21 yaşındaki sol açık Doğukan İnci için Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif ettiği bildirildi.

Fenerbahçe ile Karşıyakalı yöneticiler arasındaki görüşme trafiği devam ediyor.



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