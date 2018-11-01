Fenerbahçe'den derbiye videolu hazırlık!

derbisine çok sıkıntılı bir ortamda hazırlananyönetim dümene geçti.Sarı-Lacivertliler dev maç öncesi psikolojik faktörlere ağırlık veriyor. Yöneticiler ilk kez Galatasaray maçının heyecanını yaşayacak olan Harun, Reyes, Benzia, Jailson, Andre Ayew, Eljif Elmas, Frey ve Barış Alıcı gibi isimleri havaya sokmak için geçmiş derbilerin görüntülerini izlettiriyor.Takımın tecrübeli isimleri Mehmet Topal, Hasan Ali ve Martin Skrtel de takım arkadaşlarına Galatasaray derbisinin önemini aşılıyor ve takım içinde motivasyonu artırıyor. Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından yöneticiler artık Samandıra'ya daha sık ziyaretler yapıyor. Herkes derbiye dönüm noktası olarak bakıyor.Takımı Galatatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Hollandalı hocanın futbolcularla çok iyi bir iletişiminin olduğu da gözleniyor.