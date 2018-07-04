Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk teklif

Teknik patron Phillip Cocu'nun raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasını yapan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı... Fernandao ve Janssen'le yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağladığı Bas Dost'un dışında bir forvet daha transfer etmek için düğmeye bastı.F.Bahçe, Glasgow Rangers formasını giyen'u gözüne kestirmiş durumda... Başkan Ali Koç'un önceki gün İskoçya'ya giderek Rangers'le masaya oturduğu ortaya çıktı..Rangers'ın geçtiğimiz sezon başında Fin ekibi HJK Helsinki'den transfer ettiği Kolombiyalı forvet performansıyla alkış aldı. 22 yaşındaki Morelos 18 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardıBaşkan Koç'un Rangers'le yaptığı görüşmede 3 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtiliyor. Morelos'un menajeriyle de masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızı mutlaka bitirmeyi hedefliyor.