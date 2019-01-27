Transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor..
En az 2 takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın yabancı oyuncu alabilmesi için öncelikle dolu olan kontenjanı boşaltması gerekecek. Böyle bir durumda ilk gönderilecek ismin Diego Reyes olması bekleniyor.
Meksikalı oyuncunun aldığı yüksek ücret nedeniyle sorun çıkarması halinde ise Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin feshedilmesi bir diğer seçenek. Taliplileri olan Nabil Dirar'ın da satılabileceği ifade edildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
En az 2 takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın yabancı oyuncu alabilmesi için öncelikle dolu olan kontenjanı boşaltması gerekecek. Böyle bir durumda ilk gönderilecek ismin Diego Reyes olması bekleniyor.
Meksikalı oyuncunun aldığı yüksek ücret nedeniyle sorun çıkarması halinde ise Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin feshedilmesi bir diğer seçenek. Taliplileri olan Nabil Dirar'ın da satılabileceği ifade edildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın