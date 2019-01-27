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Fenerbahçe'de transfer için yabancı krizi

Fenerbahçe yeni bir yabancı daha alırsa eldeki bir tanesini göndermek zorunda. Reyes, Valbuena ve Dirar ilk adaylar.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de transfer için yabancı krizi
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27 Ocak 2019 13:23
Transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor..

En az 2 takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın yabancı oyuncu alabilmesi için öncelikle dolu olan kontenjanı boşaltması gerekecek. Böyle bir durumda ilk gönderilecek ismin Diego Reyes olması bekleniyor.

Meksikalı oyuncunun aldığı yüksek ücret nedeniyle sorun çıkarması halinde ise Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin feshedilmesi bir diğer seçenek. Taliplileri olan Nabil Dirar'ın da satılabileceği ifade edildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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