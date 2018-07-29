  •  
    Aboubakar'dan sürpriz talep! ''Eğer Beşiktaş...''
  •  
    Şenol Güneş'in planını bozacak karar! Gidebilir
  •  
    Galatasaray için büyük fırsat! Kadro dışı kaldı...
  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    Riekerink büyük şok yaşadı! 8 gol yediler...

Fenerbahçe'de son çare Mbodji

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper için Galatasaray'ın da gündeminde ola Mbodji'yi listesine aldı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de son çare Mbodji
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 06:22
Fenerbahçe yönetimi Kurt Zouma transferinde bir prüz çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda...

Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerdinden Anderlecht'in 1.92 boyundaki Senegalli stoperi Kara Mbodj için de temaslarını sürdürüyor.

28 yaşındaki oyuncu için de Anderlecht'e kiralama teklifinde bulunuldu ve olumlu geri dönüş alındı.

Mbodji'nin adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için