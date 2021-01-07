Fenerbahçe'de Pelkas'ın gol katkısı sürüyor

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3. golüne ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Pelkas'ın gol katkısı sürüyor
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07 Ocak 2021 21:46
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde renklerine bağladığı Dimitris Pelkas, hücumda etkinliğini sürdürdü.

Son haftalarda gole yaptığı katkıyla dikkati çeken Pelkas, Aytemiz Alanyaspor maçında gol atmayı başardı.

Ligde daha önce verdiği gol paslarının yanı sıra 2 de golü bulunan Pelkas, 3. golünü Aytemiz Alanyaspor filelerine bıraktı.



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