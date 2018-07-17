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Fenerbahçe'de mahkemelik olunan isimler ve kulüpler açıklandı

Fenerbahçe'nin son olarak 16 Temmuz tarihinde yaptığı Kap bildirimdeki detaylar, oldukça şaşırttı.

Fenerbahçe'de mahkemelik olunan isimler ve kulüpler açıklandı
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17 Temmuz 2018 21:30
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarf ettiği ''Mali durum sandığımızdan da kötü'' sözleri, son yapılan KAP (Kamuoyun aydınlatma platformu) bildirimiyle gün yüzüne çıktı. 

Buna göre Fenerbahçe'nin borçlu ve davalık olduğu oyuncular ve kulüpler belli olurken, sarı-lacivertlilerin mali durumu gözler önüne serildi.

KAP BİLDİRİMİ DETAYLARI;

Fenerbahçe'nin Liverpool'dan transfer ettiği Markovic için kulübüyle ilgili, ''Futbolcu Lazar Markovic ile ilgili transfer sözleşmesi gereği alacak talebi'' cümlesiyle borç belirtilirken, FIFA'lık olan davanın 367,808,00 Euroluk bir bedelin olduğu gözlendi.

Sarı-lacivertlilerin PSG'den transfer ettiği Hollandalı futbolcu Van Der Wiel'in, CAS'a şikayette bulunduğu ve ''Sözleşmeden kaynaklanan alacakla ilgili olarak Fifa uyuşmazlık çözüm kurulu kararına karşı yapılan itiraz ilişkin'' açıklamasıyla Hollandalı futbolcunun 245,000,00 ve faizi ile beraber dava açtığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçmiş dönemde Kayserispor'dan transfer ettiği Serdar Kesimal'ın TFF nezlinde açtığı davada ''Futbolcuya kulüp disiplin talimatı gereği verilen para cezasının geçersizliğine karar verilmesine ilişkin dava'' notu düşülürken, Serdar'ın 250,000,00 euro değerinde dava açtığı belirtiliyor.

Sarı-laciverlilerin Çek savunmacı Michael Kadlec ile de davalık olduğu, Kadlec'in ''Sözleşmeden kaynaklanan alacak davası'' açtığı ve 75,000,00 euro değerinde dava açtığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'nin FIFA nezlinde açtığı davada 420,000,00 euroluk ücret talep ettiği gözlenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Emmanuel Emenike için ''Yetiştirme bedeli'' olarak, Nijerya'nın Red Tigers kulübü ile 492,644,00 euroluk davalı olduğu belirtildi.









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