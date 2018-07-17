Fenerbahçe'de mahkemelik olunan isimler ve kulüpler açıklandı

KAP BİLDİRİMİ DETAYLARI;

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarf ettiğisözleri, son yapılan KAP) bildirimiyle gün yüzüne çıktı.Buna göre Fenerbahçe'nin borçlu ve davalık olduğu oyuncular ve kulüpler belli olurken, sarı-lacivertlilerin mali durumu gözler önüne serildi.Fenerbahçe'nin Liverpool'dan transfer ettiği Markovic için kulübüyle ilgili,cümlesiyle borç belirtilirken, FIFA'lık olan davanınEuroluk bir bedelin olduğu gözlendi.Sarı-lacivertlilerin PSG'den transfer ettiği Hollandalı futbolcu Van Der Wiel'in, CAS'a şikayette bulunduğu veaçıklamasıyla Hollandalı futbolcununve faizi ile beraber dava açtığı belirtildi.Fenerbahçe'nin geçmiş dönemde Kayserispor'dan transfer ettiği Serdar Kesimal'ın TFF nezlinde açtığı davada 'notu düşülürken, Serdar'ıneuro değerinde dava açtığı belirtiliyor.Sarı-laciverlilerin Çek savunmacıile de davalık olduğu, Kadlec'inaçtığı veeuro değerinde dava açtığı belirtiliyor.Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'nin FIFA nezlinde açtığı davadaeuroluk ücret talep ettiği gözlenildi.Öte yandan Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığıiçin '' olarak, Nijerya'nınkulübü ileeuroluk davalı olduğu belirtildi.