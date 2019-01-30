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Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Çek pivotu Jan Vesely, geçirdiği ameliyat nedeniyle en az 5 hafta parkelerden uzak kalacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku!
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30 Ocak 2019 14:40
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız pota altı oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu.

Yapılan ameliyat sonrası tecrübeli basketbolcunun 5-6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü, sağlık ekibimizin gözetiminde başlamıştır.

Oyuncumuz Jan Vesely'nin sahalara dönüş süresi 5-6 hafta olarak öngörülmektedir."

En az 5 hafta takımdan ayrı kalacak olan Jan Vesely'nin kaçıracağı düşünülen maçlar;

Bayern Münih (Deplasman)
Panathinaikos (Ev sahibi)
Darüşşafaka Tekfen (Deplasman)
Anadolu Efes (Ev sahibi)
Real Madrid (Deplasman)
Barcelona (Ev sahibi)

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