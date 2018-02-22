Fenerbahçe'de derbi öncesi Valbuena şoku!

Fenerbahçe'de derbi öncesinde kritik bir sakatlık yaşandı.Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena sakatlık yaşadı ve idmanı yarıda bıraktı. Fenerbahçe'de derbi öncesinde sakatlık var. Yıldız oyuncu Mathieu Valbuena, yoğun ağrıları sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.Aykut Kocaman'ın derbide Valbuena'yı ilk 11'de başlatması önceden beklenmezken, Fransız yıldızı oyunun gidişatına göre bir hamle oyuncusu olarak kullanmayı tasarlıyordu.Yıldız oyuncunun Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı çekilecek olan MR'dan sonra belli olacak.