Fenerbahçe'yi endişelendiren Talisca iddiası!

Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Anderson Talisca'ya Al-Ittihad'ın talip olduğu iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'yi endişelendiren Talisca iddiası!
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14 Ocak 2025 09:01
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca'da yeni bir pürüz ortaya çıktı.  Suudi Arabistan basını Al-Ittihad takımının Brezilyalı yıldıza talip olduğunu iddia etti. SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.

Haberde Arap ekibinin sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Talisca'yı transfer etmek istediği aktarıldı.

Al-Ittihad'ın 30 yaşındaki yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

Bu iddialar Fenerbahçe'nin keyfini kaçırırken Sarı-Lacivertli yönetimin işi şansa bırakmamak için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

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